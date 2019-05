Fiorentina, ricorso solo parzialmente accolto: Montella col Genoa non ci sarà

La Fiorentina non potrà contare su Montella in panchina contro il Genoa: squalifica dimezzata, ma resta un turno di stop.

La si appresta ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente e sarà chiamata a farlo senza il suo allenatore in panchina.

Come noto, Vincenzo Montella è stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara negli ultimi concitati momenti della sfida con il e quindi la sua stagione è da considerarsi già conclusa.

La Fiorentina ha nei giorni scorsi presentato reclamo contro tale squalifica e, sebbene ci sia stato un parziale accoglimento della richiesta, il tecnico gigliato comunque non ci sarà in panchina contro il . Lo stop è stato infatti ridotto da due ad una partita, il che vuol dire che non potrà tornare prima del match d’esordio del prossimo campionato.

“La Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la squalifica del tecnico viola Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000,00. L'articolo prosegue qui sotto L’allenatore era stato squalificato dal giudice a seguito della gara Parma-Fiorentina giocata il 19 maggio scorso”.

Reduce da mesi estremamente negativi nei quali ha pian piano visto farsi sempre più complicata la sua posizione in classifica, la Fiorentina domenica al Franchi si giocherà contro il Genoa, in uno scontro diretto, la permanenza in .

A sostituire Montella in panchina, che da quando ha preso il posto di Stefano Pioli ha raggranellato un solo punto in campionato (un pareggio e cinque sconfitte consecutive), sarà il suo vice Daniele Russo.