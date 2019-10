Fiorentina, Ribery sarà premiato come MVP del mese di settembre

La Lega di Serie A premierà Franck Ribery con un nuovo riconoscimento: il francese è il miglior giocatore del mese di settembre.

E' stato definito vecchio per via dei suoi 36 anni, lui ha risposto sul campo con giocate da fuoriclasse assoluto: Franck Ribery sta vivendo una seconda giovinezza alla , a dispetto della cartà d'identità.

Due goal consecutivi contro e , i primi in campionato e utili per vincere il nuovo premio istituito quest'anno dalla Lega di : quello di MVP (Most Valuable Player) del mese di settembre, sulla scia di quanto accade in con la Premier League.

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰👏@FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. 🏆#WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

L'attaccante francese sarà premiato domenica 6 ottobre allo stadio 'Artemio Franchi' prima della partita contro l' da Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e membro del Cda viola.

Un riconoscimento che per Ribery vale molto: una risposta a chi aveva definito il suo acquisto una mera operazione di marketing, senza dare importanza all'aspetto tecnico. Errore di valutazione che grave è dir poco.