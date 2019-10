Fiorentina, Ribery cuore viola: "Con Firenze amore a prima vista"

Franck Ribery racconta il lavoro fatto in questi primi mesi di Fiorentina: "Dopo il ko con il Genoa mi sono allenato fino alle 4 e mezza di notte".

Un talento cristallino senza fine e una gran voglia di dimostrare di poter essere ancora ad alti livelli: Franck Ribery si è preso la in pochi mesi, l'ex ha raccontato la scelta fatta e il duro lavoro svolto.

Intervistato ai microfoni del 'Corriere della Sera', per il campione francese è stato subito colpo di fulmine:

"Quando ho accettato di venire a Firenze, non potevo sapere che sarebbe stato amore a prima vista. E invece è stato così, sin dalla sera della presentazione. Quella notte è stata speciale e la porterò sempre con me. Avevo altri contatti, in e anche in . Ma con i dirigenti viola è scoccata la scintilla. Parlando con Pradè e Barone, anche con l’allenatore Montella, ho sentito calore e fiducia nei miei confronti. Toni? Le sue parole sono servite, mi ha raccontato al città, il club e i tifosi".

Una condizione fisica migliorata di partita in partita, Ribery è ben presto diventato un punto fermo della squadra di Montella:

"All’inizio ho dovuto lavorare duro, ma già alla terza giornata contro la mi sentivo meglio. Gioco con il cuore e in campo metto tutto quello che ho. Dopo il ko contro il mi sono allenato fino alle 4 e mezza di notte. L’ho fatto perché ero arrabbiato e dovevo sfogarmi. Sono rimasto fino alle 4 e mezza: corsa e cyclette ascoltando la musica. Così poi sono andato a letto e ho dormito. Il messaggio per i compagni deve essere chiaro: vincere e ancora vincere. Bisogna arrivare alle partite con lo stato d’animo giusto, sapendo di averle preparate bene. Ho giocato con Zidane, Henry e Thuram che mi dicevano “il calcio va troppo veloce, cerca di godertelo”. Cerco di trasmettere ai giovani la mentalità, io non ci sto mai a perdere, se succede mi arrabbio".

Un punto di riferimento per tutti i giovani, il ruolo di Ribery ha una duplice importanza:

"Mi piace questo ruolo. Ho conosciuto Alaba che aveva 16 anni, lo portavo a casa mia a pranzo e lo incoraggiavo. Un giorno ha visto la mia Ferrari e il mio orologio al polso. Gli ho risposto di non guardarli e di pensare solo a migliorare e di concentrarsi sul campo. Dopo, e solo dopo, sarebbe arrivato il resto. Alaba ce l’ha fatta e ora mi ringrazia. Qui parlo tanto con Chiesa e Castrovilli, sono ragazzi in gamba e vogliamo crescere tutti insieme. Montella è bravo, io allenatore in campo? Mi sento di poter assumere questo ruolo e credo sia importante per Vincenzo".

L'attaccante viola guarda avanti senza sbilanciarsi nei pronostici per il campionato della sua Fiorentina: