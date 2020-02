Fiorentina, Ribery accelera: in gruppo tra 8 giorni, obiettivo Milan

Assente dal 30 novembre scorso, Franck RIbery è pronto a tornare ad allenarsi con il resto della Fiorentina tra 8-10: la fine del tunnel è vicina.

Una stagione iniziata nel migliore dei modi con un impatto importante sul nostro campionato, poi il grave infortunio alla caviglia che lo ha costretto a restare lontano dai campi dallo scorso 30 novembre: ora Franck Ribery vede la luce in fondo al tunnel ed è pronto ad accelerare i tempi di recupero.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', l'esterno francese può tornare ad allenarsi con il resto della tra 8-10 giorni: l'obiettivo di tutto lo staff medico è di recuperarlo per la sfida contro il in programma il 22 febbraio, quando potrebbe rivedersi in panchina.

Proprio contro i rossoneri nel girone di andata l'ex aveva deliziato San Siro con giocate di altissima qualità: se non dovesse farcela per quella data il ritorno in campo sarebbe fissato per la giornata successiva, quando la squadra di Iachini sfiderà l' .