Fiorentina-RFS dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina riceve l’RFS nel primo match dei gironi di Conference League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-RFS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-RFS

Fiorentina-RFS Data: 8 settembre 2022

8 settembre 2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Action (numero 206 e 244 del satellite)

DAZN, Sky Sport Action (numero 206 e 244 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Esordio nella fase a gironi di Conference League per la Fiorentina, che nella prima partita affronta l’RFS. I viola e i lettoni sono stati inseriti nel Gruppo A, insieme ai turchi del Basaksehir e agli scozzesi dell’Hearts.

Per la Fiorentina si tratta del ritorno in una competizione europea dopo 5 anni di assenza. I viola allenati da Vincenzo Italiano hanno conquistato l’accesso ai gironi di Conference League battendo ai playoff il Twente, vincendo per 2-1 in casa e pareggiando per 0-0 in terra olandese.

L’RFS invece, per arrivare a sfidare i viola oltre che il Basaksehir e l’Hearts, ha dovuto passare due turni preliminari. Gli avversari sono stati maltesi dell’Hibernians e i nordirlandesi del Linfield.

L’ultima campagna europea della Fiorentina è stata nell’Europa League edizione 2016/17, chiusasi per i viola dopo la sconfitta ai sedicesimi di finale contro il Borussia Monchengladbach. L’RFS invece è migliorato rispetto allo scorso anno, quando venne eliminato al terzo turno di Conference League dal Gent.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-RFS, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-RFS

Il match tra la Fiorentina e l’RFS è in programma per giovedì 8 settembre 2022, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-RFS IN TV

La sfida in programma al ‘Franchi’ sarà visibile su DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv. In alterativa, può essere vista su console di gioco come Xbox e PlayStation, o tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Fiorentina-RFS verrà trasmessa anche da Sky, nello specifico su Sky Sport Action (numero 206 e 244 del satellite).

FIORENTINA-RFS IN DIRETTA STREAMING

Per godersi la partita tra viola e lettoni c’è anche l’opzione streaming, che per quanto riguarda DAZN consiste nello scaricare l’app per smartphone e tablet oppure nell’accedere al sito ufficiale tramite pc e notebook.

Anche Sky propone ai propri abbonati questo servizio per i vari dispositivi citati in precedenza, chiamato Sky Go.

C’è poi NOW, servizio on demand di Sky che fa vedere il meglio dell’emittente satellitare attraverso specifici pacchetti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Stefano Borghi e Massimo Gobbi sono telecronisti scelti da DAZN per raccontare la gara, mentre la telecronaca per quanto riguarda Sky è stata affidata a Massimo Marianella e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su GOAL troverete la cronaca testuale di Fiorentina-RFS. Accedendo al nostro portale, quindi, avrete la possibilità di seguire il match dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-RFS

Italiano propone il 4-3-3, ma probabilmente con qualche interprete diverso rispetto alla sfida di campionato contro la Juventus. In porta va Gollini, protetto da una difesa con Venuti, Martinez Quarta, Igor e Biraghi. Mandragora in regia, con ai lati Barak e Maleh. In avanti Cabral dovrebbe essere preferito a Jovic, mentre ai lati dovrebbero esserci Ikone e Sottil.

Modulo speculare da parte di Morozs, con Maksimenko e Dubra davanti a Ceriauskas in una difesa completata da Vlalukin e Mares. La linea mediana a tre dovrebbe essere composta da Jatta, Panic e Zaleiko, a sostegno di un tridente offensivo con Simkovic come prima punta mentre Deocleciano e Bill nel ruolo di esterni offensivi.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil. All. Italiano

RFS (4-3-3): Ceriauskas; Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares; Jatta, Panic, Zaleiko; Deocleciano, Simkovic, Bill. All. Morozs