Fiorentina-Real Vicenza dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima amichevole precampionato per la Fiorentina, che sfida il Real Vicenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Prima amichevole dell'estate 2022 per la Fiorentina, che domenica 10 luglio ha iniziato il proprio raduno precampionato in vista della prossima stagione: a Moena gli uomini di Vincenzo Italiano, che da poche settimane ha prolungato il proprio contratto, sfidano i veneti del Real Vicenza.

Si tratta di una sgambata buona per testare moduli e situazioni di gioco, ma anche per mettere fiato in corpo e iniziare a trovare la migliore condizione fisica dopo settimane di vacanza. Per il resto, il divario tra Fiorentina e Real Vicenza è chiaramente ampio: i viola sono reduci dal settimo posto in Serie A, valso la qualificazione alla Conference League, mentre i vicentini da qualche anno hanno dismesso la prima squadra, affidandosi solamente al settore giovanile.

Il Real Vicenza che affronterà la Fiorentina, dunque, è in realtà da qualche anno una formazione composta da calciatori senza contratto: questi, provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero, parteciperanno al ritiro estivo con l'obiettivo di mettersi in mostra e ricevere una chiamata in vista del via della nuova stagione.

Di seguito le informazioni su Fiorentina-Real Vicenza: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Fiorentina-Real Vicenza, prima gara amichevole del precampionato viola, è in programma a Moena, in provincia di Trento, nel pomeriggio di martedì 12 luglio 2022: il calcio d'inizio sarà alle ore 17.00.

Non sarà possibile vedere Fiorentina-Real Vicenza in diretta tv: al momento, infatti, nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per trasmettere l'amichevole.

Allo stesso modo, non sarà possibile vedere Fiorentina-Real Vicenza nemmeno in diretta streaming, dunque tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Arthur Cabral, Ikoné. All. Italiano