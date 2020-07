Fiorentina, Rasmussen ai saluti: cessione in prestito al Vitesse con diritto di riscatto

Jacob Rasmussen saluta la Fiorentina e vola in Olanda: il giovane difensore è stato ceduto in prestito al Vitesse con opzione di acquisto.

Mossa in uscita della , che sfoltisce la rosa con la cessione di Jacob Rasmussen: il giovane centrale danese fa le valigie e vola in per vestire la maglia del Vitesse con la formula del prestito e opzione di acquisto.

Questo il comunicato del club viola che ufficializza l'operazione:

"La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con la possibilità di estensione per un'ulteriore stagione e diritto di opzione per l'acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen allo Stichting Betaald Voetbal Vitesse".

Prelevato dall' nel gennaio del 2019, il 23enne era stato lasciato in prestito proprio nella formazione toscana prima di tentare il rilancio in nell'Erzgebirge Aue: ora una nuova cessione con opzione di riscatto al termine del prestito.