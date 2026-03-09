Fiorentina-Rakow si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Tra corsa salvezza e impegno europeo, la stagione della Fiorentina entra nella fase cruciale. Dopo aver superato lo Jagiellonia nei playoff, la formazione viola si prepara a tornare in campo in Conference League.

Nell’andata degli ottavi di finale della competizione la squadra allenata da Paolo Vanoli sfida a Firenze i polacchi del Rakow con l’obiettivo di provare a indirizzare suoi propri binari il discorso qualificazione.

Su GOAL tutte le info di Fiorentina-Rakow, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Fiorentina-Rakow in diretta? Canale TV e diretta streaming

L'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Rakow sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Rakow: ora di inizio

Conference League - Final Stage Artemio Franchi, Firenze

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

La gara tra Fiorentina e Rakow, valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, si gioca giovedì 12 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Rakow Czestochowa Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore L. Tomczyk

Notizie sul Rakow

Il Rakow è una delle squadre rivelazioni di questa Conference League: la formazione polacco ha chiuso la fase a girone unico al secondo posto in clssifica e da imbattuta.

Notizie sulla Fiorentina

In casa Fiorentina il dubbio principale è legato al recupero di Moise Kean, alle prese con un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato. L'obiettivo è di recuperarlo almeno per la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Gudmundsson, Jack Harrison; Piccoli. All.: Vanoli.

RAKOW (3-5-2): Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. All.: Tomczyk.

Forma

Una sconfitta e un pareggio per la Fiorentina nelle ultime due giornate di campionato, con la formazione viola che non è andata oltre lo 0-0 contro il Parma nell’ultimo turno di Serie A.

Il Rakow invece ha vinto nell’ultima giornata del campionato polacco rilanciandosi nella corsa al vertice.

Partite tra le due squadre

La sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League sarà il primo match tra le due formazioni: Fiorentina e Rakow non si sono mai incontrate in gare ufficiali.

Classifica

La Fiorentina è quartultima in classifica a 25 punti, uno in più sulla Cremonese terzultima. Il Rakow invece è quarto con 37 punti, quatto in meno rispetto al Zaglebie primo.