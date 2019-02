Fiorentina, problemi al cuore per Traorè? L'Empoli tuona: "Notizie infondate"

Hamed Traoré dovrà sottoporsi a dei controlli al cuore dopo le prime visite mediche con la Fiorentina. L'Empoli ha però smentito la notizia.

Era stato ufficializzato dalle società nello scorso gennaio, ma ora il trasferimento di Hamed Traoré dall'Empoli alla Fiorentina sembra essere in stand-by. Secondo 'La Nazione' il giocatore, che i viola avevano acquistato nei mesi scorsi, dovrà infatti sottoporsi a degli accertamenti al cuore. Notizia che però l'Empoli ha smentito con un comunicato ufficiale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo il quotidiano fiorentino, durante le prime visite mediche effettuate con la Fiorentina nelle scorse settimane, gli elettrocardiogrammi avrebbero rilevato delle anomalie sotto sforzo. Il club viola sarebbe stato messo in allarme immediatamente, così da volerci vedere più chiaro e attendere per depositare il contratto in Lega calcio. Sempre secondo 'La Nazione' il classe 2000 sarebbe in possesso di una certificazione medica per giocare valida per 4 mesi.

L'Empoli ha voluto smentire con forza la notizia diffusa. In un comunicato ufficiale, la società del presidente Corsi ha definito la notizia come infondata e lesiva dell'immagine del giocatore.

Comunicato stampahttps://t.co/5fWDihuXsp — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 27 febbraio 2019