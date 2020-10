Fiorentina, positivo un membro dello staff: squadra in isolamento

La Fiorentina annuncia la positività di un membro dello staff di Iachini: gruppo in isolamento.

Anche la fa i conti con il Covid-19. Il club viola è entrato in isolamento dopo che un membro dello staff, parte del gruppo squadra, è risultato positivo.

Lo ha comunicato il club con una nota sul proprio sito ufficiale.

"ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari".

Il membro dello staff si trova in quarantena ed è asintomatco. La squadra potrà regolarmente scendere in campo nelle prossime partite. Non sono stati riscontrati altri casi.

Al momento non risulta nessun positivo tra i giocatori.