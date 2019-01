Fiorentina, Pioli richiama Badelj: "Se vuole tornare, il mio numero ce l'ha"

Milan Badelj trova poco spazio nella Lazio e la Fiorentina potrebbe pensare al ritorno. Pioli lo richiama in conferenza: "Il mio numero ce l'ha".

Dopo Muriel e Traoré, anche se quest'ultimo arriverà a giugno, la Fiorentina continua a guardarsi intorno alla caccia di occasioni da inseguire sul mercato. Come potrebbe essere Milan Badelj, che ha lasciato Firenze quest'estate per accasarsi alla Lazio a parametro zero.

Il croato in biancoceleste non si è ancora ambientato al meglio e non ha trovato lo spazio desiderato, tanto che secondo 'Il Messaggero' avrebbe chiesto a Tare la cessione. Per lui in stagione soltanto 11 presenze in Serie A e una in Europa League, solo 8 da titolare.

Tra le suggestioni emerse in questi giorni di mercato, ci sarebbe anche un eventuale ritorno alla Fiorentina, tema su cui è stato stuzzicato anche Stefano Pioli in conferenza stampa.

A due giorni dalla partita contro la Sampdoria, il tecnico dei viola è stato interrogato proprio sull'eventuale ritorno del croato. Il tecnico non si è sbilanciato, ma ha mandato un messaggio velato al suo ex giocatore: il numero ce l'ha, se volesse tornare.

"Sapete la stima e l’affetto che ho per lui sia come giocatore che come uomo. Lui ha il mio numero di telefono ma al momento non è squillato, per cui rimandiamo..."

La Fiorentina nella prima parte di stagione ha sentito la mancanza del croato, che non ha voluto rinnovare il contratto l'anno scorso e non si è lasciato benissimo. Il suo ruolo è stato preso da Vereotut, che ha spesso fatto fatica a giocare davanti alla difesa.