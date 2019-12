Fiorentina, Pezzella recuperato: a disposizione per l'Inter

German Pezzella ha ormai smaltito la frattura allo zigomo: la Fiorentina potrebbe schierarlo titolare nella super sfida con l'Inter.

Un momento nero per la , che ha vanificato il buon avvio di stagione con una serie di prestazioni da dimenticare. Le ultime quattro sconfitte consecutive hanno messo in bilico anche la panchina di mister Montella, che recupera però una pedina fondamentale come German Pezzella in vista della prossima partita contro l' .

Il difensore argentino era uscito dopo quattro minuti durante la gara contro il a causa di un colpo allo zigomo: smaltita la frattura, il centrale classe '91 è tornato a lavorare in gruppo ed è dunque a disposizione.

Buone notizie anche da Chiesa, Boateng e Badelj, che hanno ripreso regolarmente gli allenamenti con il resto della squadra. Ancora qualche dubbio invece su Ribery, che ha ancora lavorato a parte e soltanto da giovedì potrebbe tornare a svolgere la normale seduta di gruppo.