La Fiorentina perde Castrovilli: infortunio al ginocchio per il centrocampista

Brutte notizie per Vincenzo Italiano e per la Fiorentina. Nel corso della sfida con il Venezia, Gaetano Castrovilli ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro.

Il tutto è accaduto al 75’ quando il centrocampista viola, nel tentativo di contendere un pallone a Kiyine, dopo aver anticipato l’avversario, è caduto male.

Il problema è parso fin da subito di non poco conto, tanto che il giocatore non è riuscito a rialzarsi ed ha dovuto lasciare il campo in barella e in lacrime.

Secondo quanto riportato da DAZN, Castrovilli ha riportato una lussazione del ginocchio, che è stato immediatamente manipolato e riposizionato.

Resta ora da capire se per il numero 10 viola la stagione è da considerarsi conclusa o se riuscirà e recuperare per le ultime partite di campionato.