Fiorentina, Pedro ai margini: la FIFA blocca un eventuale trasferimento

Pedro fuori forma e arrabbiato con soli cinque minuti giocati in Serie A: il brasiliano non può però lasciare la Fiorentina a gennaio.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Pedro con la maglia della : l'attaccante brasiliano ha infatti collezionato fin qui solamente una presenza in , ma non potrà scegliere di cambiare squadra durante il mercato di gennaio.

Secondo quanto riferisce 'La Nazione', il giovane giocatore ex Fluminense sarebbe deluso dal poco minutaggio che Montella gli ha riservato, colpa di una forma fisica ancora precaria. Un prestito nella finestra invernale sarebbe però impossibile a causa del regolamento FIFA.

Il classe '97 ha infatti messo insieme presenze sia con il Fluminense che con la Fiorentina: secondo le norme FIFA non può dunque giocare in un terzo club. Una cessione non è comunque stata presa in considerazione dai vertici della società.