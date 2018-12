Fiorentina-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina ospita il Parma nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 18ª giornata del campionato di Serie A . I toscani sono settimi in classifica a pari merito con il Sassuolo a quota 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, gli emiliani sono dodicesimi con 22 punti ottenuti con 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il centrocampista Marco Benassi è il miglior realizzatore dei viola con 6 goal in 16 presenze, mentre l'ivoriano Gervinho è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 5 reti in 11 partite giocate. La Fiorentina è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Parma ha ottenuto invece 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-PARMA

Fiorentina-Parma si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà il 43° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FIORENTINA-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Fiorentina-Parma sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (253 del satellite, 384 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-PARMA

Pioli dovrebbe confermare il belga Mirallas dal 1' nel tridente con Chiesa e Simeone: ancora un'esclusione per Pjaca. A centrocampo Gerson potrebbe spuntarla su Edimilson Fernandes per il ruolo di mezzala sinistra. In difesa Milenkovic agirà da terzino destro, con Biraghi a sinistra.

D'Aversa non potrà disporre per infortunio di Sierralta e Grassi, out anche lo squalificato Bruno Alves in difesa: uno tra Iacoponi o Gagliolo sarà spostato al centro, con l'inserimento di Gazzola o Gobbi in fascia. A centrocampo si ferma Barillà per un affaticamento muscolare, Stulac potrebbe rientrare tra i titolari e giostrare da mezzala: l'alternativa è Deiola. In attacco Biabiany dovrebbe riprendersi il posto dal 1', con Gervinho e Inglese a completare il tridente.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; L.Rigoni, Scozzarella, Stulac; Biabiany, Inglese, Gervinho.