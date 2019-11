Fiorentina-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida il Parma nell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella affronta il di Roberto D'Aversa nell'11ª giornata di . I toscani sono ottavi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, gli emiliani occupano il 9° posto assieme al con 13 punti e un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 22 i precedenti fra le due squadre giocati in Serie A in casa dei viola e vedono questi ultimi condurre con 11 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi. La gara avrà un sapore speciale per Antonino Barillà, che proprio cotnro la Fiorenitna nel maggio del 2006 fece il suo esordio in Serie A con la maglia della Reggina. è il più giovane nei top 5 campionati europei ad aver segnato finora almeno 3 reti.

I toscani arrivano al confronto con 2 vittorie, inclusa quella dell'ultimo turno contro il , un pareggio e una sconfitta contro la , percorso molto simile per i ducali con 2 sconfitte, compresa quella recente con il , un pareggio e una larga vittoria sul .

Il difensore Nikola Milenkovic e il centrocampista Erick Pulgar sono i giocatori più prolifici dei viola con 3 goal, mentre Andreas Cornelius è il miglior marcatore dei gialloblù con 4 reti. Il difensore serbo dei toscani, inoltre, è il difensore più giovane dei 5 più importanti campionati d'Europa ad esser andato a segno almeno 3 volte. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Parma

Fiorentina-Parma Data: 3 novembre 2019

3 novembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FIORENTINA-PARMA

Fiorentina-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto di Nichelino, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 45° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Fiorentina-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Fiorentina-Parma in diretta attraverso Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky.

Montella viste anche le squalifiche di Ribery e German Pezzella pensa a un cambio di modulo, con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3. Nel tridente d'attacco potrebbe trovar spazio dunque Ghezzal come esterno offensivo a destra, con Chiesa esterno offensivo a sinistra e Boateng finto nove. A centrocampo Badelj agirà in cabina di regia, con Pulgar mezzala destra e Castrovilli mezzala sinistra. Ancora out per infortunio Caceres e fuori per squalifica capitan Pezzella, davanti al portiere polacco Dragowski a destra spazio a Venuti, con Dalbert terzino sinistro e Milenkovic e Ceccherini a comporre la coppia centrale.

Numerose indisponibilità anche per il tecnico del Parma Roberto D'Aversa. In difesa mancheranno Bruno Alves e Laurini, a centrocampo out Grassi e in attacco sarà assente Inglese. Fra i pali agirà dunque Sepe, davanti a lui una linea a quattro con Darmian e Giuseppe Pezzella terzini, e Iacoponi e Dermaku coppia centrale. A centrocampo Scozzarella potrebbe avere la meglio in regia sul brasiliano Hernani, con Kucka e Barillà mezzali ai suoi lati. Nel tridente d'attacco Gervinho dovrebbe agire da finto centravanti, con Kulusevski e Karamoh esterni alti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.