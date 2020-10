Fiorentina-Padova dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Padova nel Terzo turno preliminare di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv es streaming.

FIORENTINA-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 18.00

La Fiorentina di Beppe Iachini sfida il Padova di Andrea Mandorlini nel Terzo turno di Coppa . La partita segnerà il debutto stagionale dei viola nel torneo, mentre per i biancoscudati sarà il secondo impegno, visto che hanno superato 3-1 in trasferta il Frosinone nel Secondo turno il , grazie ad una doppietta di Della Latta e a un goal di Soleri.

Il Padova ha sempre perso in contro la Fiorentina, rimediando 4 sconfitte su 4 gare disputate contro i toscani nella competizione. Gli ultimi 2 incroci, i più recenti, risalgono al Secondo Turno dell'edizione 1998/99.

I viola sono reduci dall'impegno casalingo in campionato contro l' , i veneti invece vengono da una larga vittoria esterna per 5-0 sul campo dell'Arezzo. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Padova: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-PADOVA

Fiorentina-Padova si disputerà la sera di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze e avrà inizio alle ore 18.00. La partita sarà la 5ª fra le due squadre in Coppa Italia.

La Rai, detentrice dei diritti della Coppa Italia, non darà copertura televisiva alla gara Fiorentina-Padova, valevole per il Terzo turno.

Tifosi e appassionati non potranno nemmeno vedere la partita in diretta , visto che la Rai non offrirà la visione di Fiorentina-Padova su Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal avrete la possibilità di seguire Fiorentina-Padova in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Moderato turnover per Iachini, che approfitterà dell'impegno di Coppa per dare minutaggio a chi ha giocato meno e far rifiatare qualche titolare. In porta spazio a Terracciano, in difesa a Martínez Quarta e Igor ai lati di capitan Pezzella qualora recuperi dal problema accusato contro l'Udinese. Il reparto maggiormente rivoluzionato potrebbe essere il centrocampo: in cabina di regia è probabile l'inserimento dal 1' di Pulgar, con Callejón e Barreca sulle due fasce e Duncan e Saponara ad agire da mezzali. In attacco coppia formata da Vlahovic e Cutrone.

Andrea Mandorlini potrebbe affidarsi davanti al tandem composto da Nicastro e Bifulco, che saranno supportati alle loro spalle da Jelenic. A centrocampo suo figlio Matteo Mandorlini e Hraiech agiranno da mezzali, mentre Ronaldo sarà il playmaker. In difesa, davanti al portiere Vannucchi, Germano e Curcio sono i possibili esterni bassi, mentre Andelkovic e Gasbarro comporranno la coppia centrale.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Martínez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Callejón, Duncan, Pulgar, Saponara, Barreca; Vlahovic, Cutrone.

PADOVA (4-3-1-2): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; M. Mandorlini, Ronaldo, Hraiech; Jelenic; Nicastro, Bifulco.