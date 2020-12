Fiorentina agli ottavi della Champions League femminile: unica italiana

Juventus eliminata dal Lione, la Fiorentina approda invece alla fase successiva dopo aver superato lo Slavia Praga.

Dopo i primi due turni eliminatori di ottobre, con le squadre provenienti dai campionati minori d'Europa, a novembre sono scese in campo le grandi squadre della femminile: tra queste le due italiane, , passata alla fase successiva, e , eliminata.

Se la Juventus torna a casa dopo i sedicesimi in seguito al doppio k.o con il , di fatto la squadra più importante nella storia del calcio femminile, la Fiorentina ha raggiunto l'obiettivo ottavi e sarà dunque l'unica squadra italiana a rappresentare la femminile.

Dopo il 2-2 della gara d'andata, la formazione allenata da Antonio Cincotta ha superato per 1-0 lo Slavia Praga assicurandosi il passaggio del turno: decisivo per il successo il goal di Sabatino all'ultimissimo secondo, che ha evitato incredibilmente l'eliminazione al 96'.

Altre squadre

La Fiorentina passa dunque agli ottavi alla pari del già citato Lione, nonchè delle altre favorite , , e . Avanti anche , , , Rosengard, Sparta Praga, LSK, BIIK e Fortuna.

Per conoscere la propria avversaria negli ottavi di finale la Fiorentina dovrà comunque attendere a lungo: il sorteggio delle migliori sedici d'Europa si terrà come di consueto a Nyon, ma solamente il prossimo 18 febbraio. Finale in programma alla Gamla Ullevi d Goteborg il 16 marzo.

Il Lione parte ancora come massima favorita per alzare la coppa, in virtù delle ultime cinque Champions League consecutive portare a casa, con sette totali in bacheca. Per la Fiorentina terza stagione agli ottavi, con la speranza di passare ai quarti per la prima volta nella propria giovane storia.