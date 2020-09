Fiorentina, nuovo tampone per Pulgar: è ancora positivo al coronavirus

Erik Pulgar non è ancora guarito. Il centrocampista della Fiorentina, 'pescato' positivo una settimana fa, è ancora in lotta con il coronavirus.

Una settimana fa vi abbiamo raccontata della positività al coronavirus di Erik Pulgar. La ha oggi comunicato che il calciatore cileno è stato sottoposto ad un nuovo tampone, che ha però evidenziato ancora la positività al coronavirus.

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri ai test per il rilevamento del Covid-19, è risultato ancora positivo.#Pulgar #Fiorentina pic.twitter.com/qY6N5ygCKi — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 1, 2020

Il giocatore, come comunicato una settimana fa, dovrebbe essere asintomatico. Pulgar sta aspettando con ansia di tornare in campo per preparare la prossima stagione della Fiorentina con tutti gli altri compagni.