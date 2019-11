Fiorentina, nuovo centro sportivo: Commisso prepara 70 milioni di euro

A pochi mesi dal suo arrivo in Rocco Commisso ha già le idee chiare sul progetto : il patron viola ha infatti annunciato di voler costruire anche un nuovissimo centro sportivo oltre al nuovo stadio, per un affare totale di circa 70 milioni di euro.

Al comune di Bagno a Ripoli Commisso è stato accompagnato dai dirigenti per comunicare il nuovo investimento:

"In quattro anni voglio il nuovo centro sportivo e il nuovo stadio. Sono qui per fare un regalo ai fiorentini, sono venuto in Italia per spendere. 10 milioni li ho già messi per il terreno, ne serviranno 60 per il resto. A soli 4 mesi dal mio arrivo, non credo sia successo spesso in questo paese".