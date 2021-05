Fiorentina-Napoli, goal di Zielinski o autorete di Venuti?

Il raddoppio del Napoli ha visto Zielinski concludere dalla distanza su assist di Insigne: palla deviata da Venuti e 2-0.

Si è chiuso sul 2-0 in favore del Napoli la prima gara della domenica, valida per il penultimo turno di Serie A. Azzurri più vicini alla Champions, abili a vincere una gara a dir poco tesa nel secondo tempo e rispondere così al successo della Juventus nel Derby d'Italia.

A dare il vantaggio al Napoli è stato Insigne, su calcio di rigore (parato da Terracciano e ribadito in rete), dunque gli ospiti hanno siglato il raddoppio con la conclusione di Zielinski (servito da Insigne) deviata in porta dallo sfortunato Venuti. Goal o autorete?

Inizialmente il goal è stato assegnato a Zielinski, ma in seguito la Lega ha deciso per l'autorete di Venuti: la conclusione del polacco sarebbe infatti terminata probabilmente fuori, ma il colpo subito è stato decisivo nello spiazzare Terracciano per il 2-0 esterno.

Per la Fiorentina già salva, non c'è il riscatto dopo la brutta sconfitta per 6-0 nel match d'andata, mentre il Napoli aspetta il risultato della gara tra Milan e Cagliari per capire quale sarà il suo destino in chiave Champions League nella prossima giornata di campionato.