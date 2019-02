Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Mertens, out Simeone

Nel Napoli c'è Mertens e non Milik, mentre Hysaj viene confermato sulla destra. Fiorentina con Muriel prima punta e Chiesa e Gerson a sostenerlo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Kouilbaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Nella Fiorentina, Pioli decide di tenere in panchina Simeone: il ruolo di prima punta è affidato non al Cholito ma a Muriel, che accentra la propria posizione con Chiesa e Gerson a sostegno.

Nemmeno convocato Laurini e squalificato Milenkovic, sarà Ceccherini ad agire nel ruolo di terzino destro. Vitor Hugo recuperato e convocato, ma a far coppia con Pezzella al centro della difesa è Hancko. Out per squalifica anche Benassi, rimpiazzato da Dabo.

Alla prima senza Hamsik, il Napoli gioca con Mertens e Insigne di punta: out Milik, pronto a scendere in campo in Europa League. A prendere il posto dello slovacco a centrocampo sono Allan e Fabian Ruiz, 'nuova' coppia titolare.

Ancelotti non ha a disposizione Albiol e dunque sarà Maksimovic a far coppia con Koulibaly in difesa. Hysaj vince il ballottaggio con Malcuit, Mario Rui quello con Ghoulam.