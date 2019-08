Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: Vlahovic e Mertens titolari, fuori Boateng

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida che vedrà opposte Napoli e Fiorentina: panchina per Ghoulam.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Sottil

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens

Dopo la gara della , è già tempo del primo big match. Al Franchi di Firenze, per la prima giornata di , a confronto la Fiorentina di Montella e il Napoli di Ancelotti, ovvero una delle massime candidate alla vittori del titolo dopo il secondo posto dello scorso anno.

La Fiorentina propone Dragowski tra i pali, con Venutie Lirola terzini: in pezzo spazio per Pezzella e Milenkovic. Centrocampo composto da Pulgar e da Badelj, tornato in viola dopo la parentesi laziale. In mezzo anche Castrovilli, mentre in attesa di Ribery sarà Sottil a completare l'attacco con Chiesa e Vlahovic. Fuori Boateng

Il Napoli risponde con Mertens unica punta in virtù dell'indisponibilità di Milik, con Insigne, Callejon e Fabian Ruiz alle loro spalle: Lozano non ancora pronto. In mezzo Zielinski e Allan, mentre Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam saranno i difensori davanti a Meret.