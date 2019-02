Fiorentina-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina ospita il Napoli nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita il Napoli di Carlo Ancelotti nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A . I toscani sono noni in classifica assieme al Torino con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, i partenopei sono secondi a quota 51 con 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il centrocampista Marco Benassi è il miglior marcatore dei viola con 7 goal in 19 presenze, mentre l'attaccante polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico degli azzurri con 12 reti realizzate in 13 partite giocate. La Fiorentina è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Napoli invece ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà il 138° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Ceccherini, Ger. Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Fernandes, Veretout; Gerson, Chiesa; Muriel.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Kouilbaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.