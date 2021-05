Dragowski espulso dalla panchina: al fantacalcio è 4 o senza voto?

Il portiere viola ha ricevuto il rosso dalla panchina dopo il rigore assegnato al Napoli per trattenuta di Milenkovic.

Tirata fino alla fine, Fiorentina-Napoli ha visto gli azzurri vincere una gara che nel secondo tempo ha portato a molteplici polemiche. Mancato doppio giallo a Ribery, rabbia del francese per l'esultanza del raddoppio partenopeo, rigore per gli ospiti e rosso per Dragowski.

Il portiere polacco è partiro dalla panchina, non al meglio in seguito all'infortunio subito qualche settimana fa. Titolarissimo viola, è stato sostituito da Terracciano, abile a parare il rigore ad Insigne, battuto però dalla ribattuta del capitano azzurro.

Dragowski non ha però gradito il rigore al Napoli, protestando vibratamente nei confronti di Abisso. Risultato? Espulsione subita dalla panchina. Cosa succede al fantacalcio in questo caso?

Il calciatore senza voto, in questo caso Dragowski, che riceve un cartellino rosso ottiene un fantavoto pari a 4, ma solo se questi scende in campo e gioca quindi pochi minuti.

In questo caso, se resta in panchina, non è passibile di voto e quindi resta senza voto per il Fantacalcio. Diversamente va per un calciatore che dopo aver giocato preso voto si guadagna un cartellino roso a partita chiusa: in tal caso c'è il malus di 1 al voto.

Portiere polacco senza voto dunque ed arrivederci alla prossima stagione fantacalcistica in virtù della squalifica che scatterà per il 38esimo turno di campionato.