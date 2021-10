Fiorentina-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Napoli di scena al Franchi in casa della Fiorentina. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

FIORENTINA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli Data: 03-10-2021

03-10-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

All'Artemio Franchi, la Fiorentina ospita la capolista Napoli per la 7ª giornata del campionato di Serie A.

Guarda Fiorentina-Napoli su DAZN. Attiva ora

Il Napoli sbarca all'Artemio Franchi di Firenze alla caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. I partenopei, a punteggio pieno, puntano a mantenere il comando della graduatoria dopo l'impegno di Europa League terminato con la bruciante sconfitta interna per 2-3.

Di fronte ci sarà una Fiorentina in salute che di punti ne ha 12 e che nell'ultima uscita di campionato ha espugnato la Dacia Arena di Firenze grazie al goal su rigore di Vlahovic.

Nella scorsa stagione, a Firenze, il Napoli si è imposto 2-0 grazie alla rete di Insigne e all'autogoal di Venuti.

Peggio ancora era andata, per la viola, nella gara d'andata al 'Maradona' con la truppa azzurra capace di imporsi con un tennistico 6-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli si giocherà domenica 3 ottobre allo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Il match tra Fiorentina e Napoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Servirà scaricare l'app dedicata su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno assistere alla sfida di Firenze anche in diretta streaming. Se si accede tramite pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al portale, oppure scaricando l'app se ci si collega tramite smartphone e tablet.

Le emozioni di Fiorentina-Napoli verranno raccontate anche da Goal attraverso la consueta diretta testuale. Collegandovi al portale riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale: dall'annuncio delle formazioni alla cronaca del match sino al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto tra Fiorentina e Napoli verrà raccontato dalla voce di Edoardo Testoni, accompagnato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Toscani con Vlahovic affiancato da Callejon e Gonzalez. A centrocampo Pulgar agirà da 'play' con Bonaventura e Duncan mezzali. In porta Dragowski alle spalle della linea a quattro composta da Odriozola e Biraghi sulle fasce, Milenkovic e Igor al centro.

Napoli che si affida all'uomo del momento Osimhen chiamato a recitare il ruolo di riferimento centrale sorretto da Lozano e Insigne. In mediana le certezze Anguissa e Fabian Ruiz con Zielinski. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui terzini, con Rrahmani e Koulibaly coppia centrale. Tra i pali c'è Ospina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.