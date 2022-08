Fiorentina-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Napoli si affrontano nel terzo turno di Serie A: dove seguire il match in tv, streaming e le probabili formazioni.

FIORENTINA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli Data: 28 agosto 2022

28 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Fiorentina e Napoli saranno le protagoniste di uno dei big match della terza giornata della Serie A 2022/2023. Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che nutrono ambizioni importanti e che puntano a mettere in cascina quei punti che consentano loro di consolidarsi nelle zone alte di classifica.

Più intenso sin qui l’inizio di stagione dei gigliati, visto il loro impegno nei preliminari di Conference League. Le tante partite ravvicinate hanno costretto Vincenzo Italiano ad affidarsi ad un profondo turnover, tuttavia nelle prime due uscite la compagine toscana è riuscita ad ottenere una vittoria ed un pareggio.

Dopo il successo interno all’esordio contro la Cremonese (3-2 con goal decisivo di Mandragora in pieno recupero), è arrivato uno 0-0 nel derby contro l’Empoli che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, soprattutto considerando che la squadra guidata da Paolo Zanetti ha chiuso la sfida in nove uomini.

Eccezionale invece l’avvio del Napoli, che si presenta all’appuntamento forte delle due vittorie conseguite nelle prime due uscite nel torneo.

Trascinati anche da uno straripante Kvaratskhelia, i partenopei di Luciano Spalletti hanno prima espugnato il campo del Verona con un netto 5-2 e poi hanno travolto il Monza al Maradona con un 4-0. I nove goal segnati in appena 180’, uniti a prestazioni estremamente convincenti, fanno del Napoli la squadra probabilmente più in forma di questo scorcio iniziale di Serie A.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 145 tra le due squadre nel massimo campionato italiano. Bilancio complessivo sin qui leggermente a favore della Fiorentina in virtù delle 54 vittorie ottenute a fronte di 39 pareggi e 51 affermazioni del Napoli.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-NAPOLI

La partita che vedrà opposte Fiorentina e Napoli si giocherà domenica 28 agosto 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV

Fiorentina-Napoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. La gara sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di tv collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, o ancora a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Fiorentina-Napoli a Dario Mastroianni. Al suo fianco ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

FIORENTINA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Napoli sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Inizio del pre-partita 30’ prima del calcio d’inizio, mentre al termine della gara saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’intero evento.

C’è un’altra opzione per seguire Fiorentina-Napoli: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Vincenzo Italiano si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale, nel cuore della difesa, saranno Milenkovic e Igor a formare la coppia centrale. Amrabat sarà il perno centrale di mediana, mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Jovic, ci saranno Gonzalez e Sottil.

Modulo speculare per Luciano Spalletti che, davanti a Meret, proporrà una linea difensiva completata da Di Lorenzi, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Zielinski confermato tra i tre di centrocampo, mentre in avanti è intoccabile il trio che prevede Lozano, Osimhan e Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.