Fiorentina-Napoli, ambizioni a confronto: anticipo di lusso al Franchi

Anticipo serale di prestigio al Franchi, dove la nuova Fiorentina di Commisso e Ribery ospita un Napoli intenzionato a spodestare la Juve al vertice.

Un incrocio del genere alla prima giornata, è senza dubbio tanta roba. Da un lato la di Commisso, rigenerata in organico ed entusiasmo dall'arrivo dell'imprenditore italo-americano, dall'altro il principale antagonista della nella lotta Scudetto.

L'acquisto di Ribery ha infiammato il popolo viola, che nell'anticipo serale del primo turno di sogna il colpo grosso contro gli azzurri per partire a mille nel nuovo campionato. Insigne e soci, però, per restare l'anti- per eccellenza non possono permettersi avvii col piede sbagliato.

Nella Fiorentina, il fuoriclasse francese si accomoderà almeno inizialmente in panchina: la condizione è ancora lontana dall'essere quella dei giorni migliori e Montella non intende rischiarlo subito.

Senza Ribery, l'attacco della Fiorentina sarà guidato da Federico Chiesa insieme a Kevin-Prince Boateng ed uno tra Sottil o Vlahovic. In mediana spazio a Pulgar, arrivato dal , insieme a Badelj ed uno tra Benassi o Castrovilli. Sulle fasce Lirola e Terzic, in porta Dragowski.

Napoli senza Milik non al meglio, fuori dai convocati al pari dell'ultimo colpo Lozano e del partente Ounas. Mertens centravanti, sostenuto da Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne. Zielinski mediano con Allan, Manolas-Koulibaly coppia di difensori centrali a protezione di Meret. A destra, l'altro acquisto Di Lorenzo. Fischio d'inizio alle 20.45.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.