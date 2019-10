Fiorentina, Mutu scherza su Ribery: "Quando giocavo io avrebbe fatto panchina"

Presente a Cluj per lo 'Sports Festival', Andrian Mutu ha scherzato su Ribery e ha rivelato il suo grande sogno: "Allenare la Fiorentina".

Due goal, un assist e un ruolo da leader che nella tutti già gli riconoscono. L'impatto di Franck Ribery in è stato devastante, come era logico attendersi da un calciatore che in carriera ha dimostrato di essere un vero campione.

E proprio del 7 viola ha parlato un giocatore che dalle parti di Firenze ricordano con affetto. Si tratta di Adrian Mutu, il quale a Cluj Napoca ha voluto regalare una battuta sul francese.

Presente nella città rumena per aiutare nell'organizzazione del 'Cluj Sports Festival', Mutu in conferenza stampa ha infatti scherzato con gli ha chiesto cosa pensasse dell'impatto di Ribery alla Fiorentina.

"Se fosse arrivato quando giocavo io, sicuramente avrebbe fatto panchina. Oppure avrebbe giocato dall'altra parte del campo".

Una battuta accompagnata da un sorriso e con la quale Mutu ha provato a fare intendere che Ribery non sarebbe mai riuscito a togliergli il posto in squadra.

A Firenze l'attaccante rumeno ha infatti vissuto una delle pagine più belle della sua carriera, motivo per cui è rimasto fortemente legato a questo club.

"Uno dei miei sogni è quello di allenare la Fiorentina".

Un sogno che Mutu continuerà a coltivare, deciso a trarre il meglio dalla sua nuova carriera da tecnico.