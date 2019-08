Fiorentina-Monza 3-1, Vlahovic salva i viola: doppietta in rimonta nel finale

Tofol Montiel e Dusan Vlahovic entrano nel secondo tempo e confezionano la rimonta della Fiorentina sul Monza: nel finale Chiesa chiude i conti.

E' la dei giovani quella che stende il Monza in un delicatissimo turno estivo di Coppa : la squadra di Montella rischia grosso e resta sotto nel punteggio fino all'80, prima della doppietta del giovanissimo Dusan Vlahovic.

L'avventura in della formazione viola prosegue proprio grazie al talento serbo classe 2000, che entra dalla panchina e segna una doppietta in sei minuti, ribaltando il risultato in un finale thrilling al Franchi.

La rimonta porta però anche la firma di un altro giovanissimo talento: Tofol Montiel, 19enne trequartista spagnolo, entra nel secondo tempo e serve i due assist all'attaccante per il micidiale uno-due della linea verde.

Centravanti d'area dotato di un fisico imponente, ma anche di ottima tecnica: Vlahovic ha già dimostrato di saper reggere alle pressioni e si candida così a un posto da titolare al centro dell'attacco di Montella in vista della prossima stagione.

Nel finale è arrivato poi anche il sigillo di Chiesa, accolto dal boato di un pubblico che 'coccola' il suo gioiello dopo tante ansie di mercato. Un sospiro di sollievo doppio per l'ambiente toscano, che in vista dell'avvio del campionato si gode i propri giovani talenti.