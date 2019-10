Fiorentina, Montella su Pedro: "Andrà in Nazionale, spero possa crescere"

Vincenzo Montella rinvia l'esordio di Pedro: "Sta meglio ma è ancora indietro, deve crescere sotto l'aspetto fisico".

Finora è rimasto un oggetto misterioso, visto all'opera soltanto con la squadra Primavera: i tifosi della non sono riusciti ad apprezzare totalmente le doti di Pedro, acquistato in estate dal Fluminense ma ancora fermo a zero presenze.

Alla base delle esclusioni di Vincenzo Montella c'è una questione riguardante la forma fisica, non ottimale per poter aiutare i compagni in campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico viola nella conferenza stampa di presentazione del match contro l' .

"Pedro sta meglio e sta crescendo. Dal punto di vista della continuità è indietro ma negli allenamenti si vede che ha qualità. Forse andrà in Nazionale, la speranza è che possa giocare e crescere fisicamente".

Servirà aspettare un po' di tempo prima di ammirare le qualità di Pedro nell'attacco che, nelle ultime partite, è stato composto dalla 'strana' coppia Chiesa-Ribery: con risultati più che soddisfacenti a giudicare dalle due vittorie consecutive che hanno alzato il morale della truppa.