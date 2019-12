Fiorentina, Montella sarà esonerato: Iachini tra i possibili successori

Vincenzo Montella vede al capolinea la sua seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina. Iachini, Prandelli e Di Biagio i principali candidati.

La seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della sembra giunta al capolinea dopo la sconfitta in casa contro la . Secondo 'Sky Sport', l'1-4 sarà fatale all'allenatore ex , Roma e Catania: la società avrebbe già deciso per l'esonero, come aveva lasciato intuire anche il direttore sportivo Daniele Pradé dopo la gara.

Ieri sera si sarebbe tenuto un confronto insieme a Joe Barone, braccio destro di Commisso, per decidere se cambiare tecnico o meno. Alla fine la scelta sembra quella di chiudere i conti con Montella, che dal suo ritorno ha numeri disastrosi: soltanto 5 vittorie in 26 partite, 3 in , dove ha ottenuto solo 16 punti in 22 partite.

Tra i possibili sostituti il sogno sarebbe Luciano Spalletti, cercato anche dal Milan dopo l'esonero di Giampaolo. Non sembra però ci siano margini per arrivare all'allenatore ex Roma e , ancora sotto contratto coi nerazzurri. Ben più percorribile è la strada che porta a Iachini, che a Firenze ha un passato da calciatore e a determinate soluzioni economiche potrebbe essere il sostituto ideale, almeno fino a giugno.

Si fanno anche i nomi di Luigi Di Biagio, che ha chiuso la sua esperienza con l'Under 21, e di Cesare Prandelli, che ha già allenato i Viola dal 2005 al 2010 e l'anno scorso era al . Quest'ultima soluzione sembra però piuttosto remota rispetto agli altri due. Al rientro dopo la pausa la Fiorentina avrà un allenatore diverso. E, spera Commisso, un rendimento migliore.