Fiorentina-Milan, i rossoneri non possono sbagliare: in attacco c'è Borini

Il Milan, privo di Paquetá, prova a rimanere in corsa per il quarto posto: Bakayoko gioca, torna Romagnoli. Nella Fiorentina, out Simeone.

Tra una litigata e l'altra, tra un passo falso e l'altro, il è ancora lì, a pochi passi dal quarto posto e dalla . Appena 3, per la precisione. Ma il distacco potrebbe momentaneamente azzerarsi questa sera, in caso di successo rossonero in casa della .

Segui Fiorentina-Milan in diretta streaming su DAZN

Espugnando il Franchi, la formazione di Gattuso tornerebbe infatti completamente in corsa mettendo pressione all' , impegnata contro il . Ma occhio alla Fiorentina dell'ex Montella, che - incredibile ma vero - non è ancora matematicamente salva e che spera in una reazione dopo gli ultimi, pessimi mesi.

Assente Paquetá per squalifica, nel Milan toccherà a Borini, schierato largo a sinistra in un tridente completato da Suso e Piatek. In mezzo al campo giocherà regolarmente Bakayoko, nonostante la lite con Gattuso durante il posticipo di lunedì scorso contro il . In difesa, infine, torna Romagnoli dopo la squalifica.

Anche la Fiorentina, come detto, ha i suoi problemi. Non solo di classifica e di fiducia, ma anche di uomini. Sarà infatti assente Pezzella, operato dopo la frattura al volto, così come lo squalificato Veretout.

I due centrali di difesa saranno dunque Milenkovic e Vitor Hugo, con Ceccherini terzino destro e Biraghi ad agire sull'out opposto. Nella posizione di mezzala destra ci sarà invece Dabo. Davanti Chiesa con Mirallas e Muriel, con Simeone destinato alla panchina.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson Fernandes, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.