Fiorentina-Milan, Rebic abbraccia sarcasticamente l'arbitro dopo un fallo fischiato contro

Reazione singolare da parte di Ante Rebic nel finale di Fiorentina-Milan: dopo un fallo fischiato a sfavore abbraccia sarcasticamente Calvarese.

Una partita dalle grandi emozioni, farcita da tanti episodi dubbi e scelte dell'arbitro contestate dai giocatori in campo. - termina in parità ma nel finale di gara Ante Rebic si rende protagonista di un episodio del tutto singolare con il direttore di gara.

Dopo un fischio dell'arbitro a sfavore Ante Rebic si avvicina al direttore di gara e lo abbraccia sarcasticamente: Calvarese resta in un primo tempo perplesso, ma non prende provvedimenti con il giocatore croato, che in seguito lo applaude ironicamente senza essere visto.

Altre squadre

Una forma di 'protesta' decisamente curiosa da parte del giocatore croato, che si conferma uomo del momento nello scacchiere di Pioli e capocannoniere del Diavolo con sei reti segnate in campionato in poche giornate.