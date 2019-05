Fiorentina-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina sfida il Milan nell'anticipo serale della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella sfida il di Gennaro Gattuso nell'anticipo serale del sabato della 36ª giornata di . I toscani attraversano un periodo molto negativo e devono ancora conquistare l'aritmetica salvezza: occupano infatti il 13° posto a quota 40 punti (gli stessi del , ma soccombono con i sardi negli scontri diretti) e hanno collezionato 8 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Fiorentina-Milan su DAZN

I lombardi sono quinti con 59 punti, frutto di 16 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte (stesso percorso della , nei cui confronti sono però in vantaggio negli scontri diretti) e possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima , con il 4° posto occupato dall' che dista 3 punti.

Il centrocampista Marco Benassi, autore di 7 reti in 29 presenze, è il miglior marcatore della squadra viola in campionato, mentre il polacco Krzysztof Piatek, a segno 21 volte in 35 partite totali, con 8 goal in 15 match è il giocatore più prolifico dei rossoneri. La Fiorentina è reduce da 3 sconfitte consecutive, il Milan invece ha ottenuto un pareggio, una sconfitta e una vittoria sul nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si giocherà sabato 11 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fra le due squadre sarà il 158° confronto nel campionato di Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida Fiorentina-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

Montella dovrebbe riproporre il 4-3-3. In difesa sarà out per la frattura al volto capitan Pezzella: al centro Milenkovic affiancherà Vitor Hugo, con Laurini a destra e Biraghi a sinistra. In regia dovrebbe disimpegnarsi ancora Edimilson Fernandes, mentre vista la squalifica di Veretout saranno Dabo e Benassi le mezzali, meno chance per Gerson. Nel tridente d'attacco tornerà dal 1' Federico Chiesa, con lui ci saranno Muriel e Mirallas, quest'ultimo in vantaggio su Simeone.

Gattuso perde per squalifica Paquetá e per infortunio Biglia, ma recupera Calhanoglu: il turco giostrerà da mezzala. Il centrocampo sarà completato da Kessié e Bakayoko, 'perdonato' dopo il confronto col tecnico. Nel tridente offensivo a sinistra è stato provato Borini, favorito su Castillejo, mentre in difesa torna capitan Romagnoli dopo il turno di squalifica: al suo fianco Zapata è in vantaggio su Musacchio.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic,, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson Fernandes, Benassi; MIrallas, Muriel, Chiesa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.