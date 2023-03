Fiorentina-Milan, Maignan ‘regista’: il rossonero che ha giocato più palloni nei primi 45’

Mike Maignan ha offerto una prova completa nei primi 45’ di Fiorentina-Milan: alternato parate e giocate da vero regista arretrato.

Un primo tempo da grande protagonista. Mike Maignan è salito in cattedra nei primi 45’ di Fiorentina-Milan e lo ha fatto mostrando tutto il meglio del suo repertorio.

Non solo infatti si è esibito in almeno tre interventi importanti, ma ha sfruttato a fondo anche quella che è una sua importante prerogativa: la bravura con i piedi.

L’estremo difensore transalpino ha di fatto agito da regista arretrato del Milan. Ha sventagliato palloni con la consueta tranquillità e si è anche spesso occupato della prima costruzione del gioco.

Maignan è stato chiamato molto in causa dai suoi compagni e ci sono due dati a dimostrarlo in maniera evidente: è stato il calciatore che ha giocato più palloni in assoluto tra quelli rossoneri nella prima frazione di gioco e inoltre è risultato il secondo tra quelli che hanno effettuato più passaggi alle spalle del solo Bennacer.

La conferma dunque che il Milan, con il suo rientro atteso cinque lunghi mesi, non ha ritrovato solo un estremo difensore formidabile tra i pali, ma anche un portiere capace di trasformarsi in un vero e proprio ‘uomo in più’ quando la squadra di Pioli è in fase di possesso.