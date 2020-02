Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Vlahovic e Gabbia titolari

Nella Fiorentina ci sono Lirola e Dalbert sulle fasce, Chiesa in attacco. Milan con Bennacer e Kessiè, Ibrahimovic prima punta.

Le formazioni ufficiali di - :

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Partita fondamentale in chiave europea per il Milan, match essenziale per una Fiorentina decisa a trovare continuità e magari puntare al settimo posto. Al Franchi la terza gara del 25esimo turno di .

Iachini si affida nuovamente a Vlahovic al fianco di Chiesa, con Dalbert e Lirola esterni di centrocampo. Nel 3-5-2 della Fiorentina gli interni saranno Duncan, Pulgar e Castrovilli, mentra davanti a Dragowski giocheranno Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Pioli risponde con il 4-2-3-1, con Ibrahimovic unica punta supportato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Bennacer e Kessiè saranno i mediani del Milan, mentre Conti ed Hernandez i terzini. Conferma per Gabbia con Romagnoli, tra i pali Donnarumma.