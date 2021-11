Fiorentina-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan Data: 20-11-2021

20-11-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) , Sky Sport Calcio (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre) , Sky Sport (numero 251 satellite)

(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre) (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo serale della 13ª

giornata di Serie A. I toscani sono settimi in classifica con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 6

sconfitte, i lombardi comandano la graduatoria imbattuti a pari punti con il Napoli a quota 32, con

10 vittorie e 2 pareggi.

Segui Fiorentina-Milan su DAZN. Attiva ora

Negli 81 confronti disputati in casa dei viola in Serie A, i rossoneri sono in leggero vantaggio con

31 vittorie, 26 sconfitte e 24 pareggi. La Fiorentina non batte il Milan al Franchi dal 23 agosto

2015, quando la squadra guidata da Paulo Sousa superò 2-0 quella di Mihajlovic, con reti di Marcos

Alonso e Ilicic. Da allora sono arrivati 2 pareggi e altrettante vittorie del Diavolo.

I viola arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoneri hanno

collezionato 3 vittorie e un pareggio nel Derby della Madonnina contro l'Inter nelle precedenti 4

gare.

Il serbo Dusan Vlahovic è il bomber della Fiorentina in Serie A con 8 goal segnati, mentre Rafael

Leão e Olivier Giroud sono i giocatori più prolifici del Milan con un bottino di 4 reti realizzate a

testa. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Milan: dalle notizie sulle formazioni a

come seguire il match in tv e streaming.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si disputerà la sera di sabato 20 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio

Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Guida

della sezione di Torre Annunziata, e sarà la 163ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma

alle ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN IN TV

L'anticipo Fiorentina-Milan sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi

utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie

all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S,

One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o

Google Chromecast.

La sfida del Franchi, Fiorentina-Milan, sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky

Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport

Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky

Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Fiorentina-Milan su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento

tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky, invece, la telecronaca di Fiorentina-Milan è stata affidata

ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

FIORENTINA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

La sfida Fiorentina-Milan, attraverso DAZN e Sky Go, potrà essere seguita in diretta streaming

anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, previo scaricamento delle

relative app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente

collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

I clienti DAZN, una volta conclusa la partita, avranno anche a disposizione gli highlights e l'evento

integrale in modalità on demand. Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che

acquistano il pacchetto Sport.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Fiorentina-Milan anche in diretta testuale sul

sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli

eventi e le azioni più importanti della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

Diverse assenze importanti per Italiano, concentrate nel reparto difensivo. Mancheranno infatti per

squalifica Martínez Quarta e Milenkovic, mentre occupano l'infermeria Nastasic, Maleh e Pulgar.

Davanti al portiere Dragowski, Odriozola e Biraghi agiranno da terzini, mentre in mezzo sarà

adattato a centrale Venuti in coppia con Igor. A centrocampo ai lati del playmaker Torreira agiranno

le due mezzali Bonaventura e Castrovilli. Davanti, nel tridente offensivo, Vlahovic sarà il

centravanti, mentre Callejön e l'ex Saponara saranno i due esterni offensivi.

Pioli, a sua volta, oltre ai due portieri lungodegenti Maignan e Plizzari, che torneranno a

disposizione solo nel 2022, dovrà rinunciare a Romagnoli e Calabria in difesa e allo spagnolo

Callejón, tutti infortunati. Ibrahimovic dovrebbe spuntarla su Giroud per il ruolo di centravanti,

mentre sulla trequarti agiranno a sostegno Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. Tonali farà

coppia con Kessié davanti alla difesa, che sarà formata dai due centrali Tomori e Kjaer e dai terzini

Kalulu e Theo Hernández. Fra i pali agirà Tatarusanu.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira,

Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Saponara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Kessié, Tonali;

Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.