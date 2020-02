Fiorentina-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida il Milan nell'anticipo serale della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'anticipo serale del sabato della 25ª giornata di mette di fronte la di Beppe Iachini e il di Stefano Pioli, formazioni che attraversano entrambe un buon momento di forma.

I toscani sono tredicesimi in classifica con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, i milanesi invece sono risaliti al 7° posto assieme a e con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 k.o, e guardano con un fiducia a un possibile piazzamento che consenta loro di giocare le Coppe europee nella prossima stagione.

Nei 79 precedenti casalinghi in Serie A, i viola sono in vantaggio con 31 successi, 25 affermazioni rossonere e 23 pareggi. Nelle ultime 13 gare interne, tuttavia, la Fiorentina è riuscita a imporsi in sole 2 occasioni, a fronte di 6 vittorie del Milan e 5 pareggi.

Finora la Fiorentina ha perso 5 delle prime 12 partite casalinghe: i viola non hanno mai fatto peggio nella loro storia, e l'ultima volta che ne persero così tante nella stagione 2001/02 finirono per retrocedere. I milanesi invece non hanno mai pareggiato in trasferta in campionato.

I rossoneri sono la squadra del massimo campionato che ha segnato meno goal di testa (2) e al contempo quella che ne ha presi di più con questo fondamentale (bel il 26%).

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono i migliori marcatori stagionali della Fiorentina in campionato con 6 reti segnate ciascuno, Theo Hernández e Ante Rebic sono invece i giocatori più prolifici del Milan con un bottino di 5 goal realizzati.

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic, inoltre, ha partecipato in carriera alla realizzazione di 12 goal su 13 sfide totali in Serie A contro la Fiorentina (8 reti e 4 assist), ma appena 2 di queste partecipazioni sono arrivate per lui con indosso la maglia rossonera. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan Data: 22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si disputerà la sera di sabato 22 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 160° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Fiorentina-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Fiorentina-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto di Roberto Cravero al commento tecnico.

Il pre e post gara dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze vedranno protagonisti Diletta Leotta e Dario Marcolin.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Fiorentina-Milan in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Iachini avrà assente per squalifica Badelj, mentre saranno ancora ai box per infortunio Ribery e Kouamé. Nel tandem d'attacco Vlahovic dovrebbe essere preferito a Cutrone come partner di Chiesa. A centrocampo Lirola e Dalbert saranno chiamati a spingere sulle due fasce, con Pulgar in cabina di regia e Duncan (preferito a Benassi) e Castrovilli come mezzali. Fra i pali ci sarà Dragowski, davanti a lui la linea difensiva titolare con Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

Qualche defezione in più per Pioli, che non potrà disporre di Kjaer, Krunic e Biglia, infortunati, oltre che del lungodegente Leo Duarte. Davanti a Gianluigi Donnarumma, così potrebbe registrarsi il debutto dal 1' in Serie A di Gabbia, in vantaggio su Musacchio per far coppia con Romagnoli. A destra Conti è in vantaggio su Calabria, mentre a sinistra giocherà Theo Hernández. I due mediani saranno Kessié e Bennacer. In attacco Ibrahimovic sarà il vertice alto, con Castillejo, il rientrante Calhanoglu e Rebic a supporto sulla trequarti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.