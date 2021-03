Fiorentina-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Milan nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan Data: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

La Fiorentina di Cesare Prandelli sfida in casa il Milan di Stefano Pioli nella 28ª giornata di Serie A. I toscani sono tredicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, i milanesi si trovano al 2° posto, a quota 56 punti, con un cammino di 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 9 punti di ritardo dalla capolista Inter e uno di vantaggio sulla Juventus, che ha tuttavia una gara da recuperare.

Negli 80 precedenti casalinghi in Serie A, i viola conducono con 31 vittorie, a fronte di 25 successi rossoneri e di 24 pareggi. Tre delle ultime 4 gare giocate al Franchi fra le due squadre sono terminate in parità (una vittoria del Milan), con l'ultima affermazione dei toscani che risale all'agosto 2015 (2-0 con goal di Marcos Alonso e Ilicic).

La Fiorentina è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria col Benevento nell'ultimo turno, il Milan invece ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con il Napoli nell'ultime giornata di campionato. Il tecnico viola Cesare Prandelli ha perso tutte le ultime 7 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan e in 6 di queste le sue squadre non sono riuscite a fare goal.

Dusan Vlahovic è il bomber della Fiorentina con 12 goal: qualora andasse a segno contro i rossoneri diventerebbe il miglior marcatore serbo in un singolo campionato di Serie A, staccando Milinkovic-Savic, al momento appaiato con lui. Lo svedese Zlatan Ibrahimovic è il miglior realizzatore del Milan con 14 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si disputerà la sera di domenica 21 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 162° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Fiorentina-Milan. Quest'ultima andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà vedere Fiorentina-Milan anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire Fiorentina-Milan in diretta streaming su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Prandelli schiererà i viola con il 3-5-2. Out Igor e Kokorin per infortunio, il tecnico di Orzinuovi avrà a disposizione il resto della rosa. In attacco tandem composto da Ribery e Vlahovic. A centrocampo recuperano Castrovilli e Amrabat: l'italiano partirà dall'inizio come mezzala sinistra, resta incerta invece la presenza del marocchino, che potrebbe essere scalzato da Bonaventura, grande ex della partita, nel ruolo di mezzala destra. Il cileno Pulgar agirà da playmaker, mentre si candidano a presidiare le due fasce Caceres e Venuti. Per il resto fra i pali ci sarà il polacco Dragowski, e la linea a tre difensiva sarà composta da Milenkovic, capitan Pezzella e Martínez Quarta.

Pioli ritrova Ibrahimovic dopo l'infortunio, e sarà il ritorno dello svedese dal 1' la grande novità dell'undici rossonero. Fuori Rebic per squalifica, infortunati Rafael Leão, Daniel Maldini e Mandzukic, sulla trequarti è possibile la conferma di Krunic accanto a Saelemaekers e Calhanoglu. In mediana Tonali affiancherà Kessié. In difesa, davanti al portiere Donnarumma, Kjaer e Tomori saranno i due centrali, con Dalot e Theo Hernández. Out per infortunio anche Calabria e Romagnoli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.