Fiorentina-Milan 0-1: Calhanoglu mantiene vive le speranze Champions del Diavolo

Il Milan batte per 1-0 la Fiorentina grazie al goal di Calhanoglu: in questo modo i rossoneri si mantengono in zona Champions League.

Il mantiene ancora inalterato il distacco in classifica dall' (3 punti) battendo per 1-0 la grazie al colpo di testa di Hakan Calhanoglu. I viola non riescono ancora a trovare la vittoria con Montella in panchina, ma soprattutto nel secondo tempo hanno mostrato miglioramenti rispetto alle scorse apparizioni.

Chiesa e compagni danno l'illusione di essere vivi solamente nei primi 5 minuti di gioco, con Muriel che impegna Donnarumma. E' l'unico vero sussulto dei padroni di casa, che a poco a poco arretrano il loro baricentro e permettono al Milan di piazzarsi stabilmente nella loro area di rigore.

Lafont è bravo sulla conclusione ravvicinata di Suso e sul destro di Calhanolugu (al termine di una triangolazione con lo spagnolo). Non può però nulla sul colpo di testa del turco, frutto dell'ennesima collaborazione col numero 8 rossonero.

La ripresa vede una Fiorentina più viva ed un Milan che fa un passo indietro a livello di personalità e capacità di sfruttare la situazione di vantaggio. I viola vanno vicini al pareggio con Mirallas (da posizione ravvicinata il belga trova la respinta di Donnarumma) e con la deviazione involontaria di Kessiè che per poco non sorprende il numero 99 rossonero.

Montella tenta il tutto per tutto inserendo Gerson per Laurini ed il giovane Vlahovic per Edimilson Fernandes. Il classe 1997 per poco non diventa subito decisivo: il pallone scagliatogli adosso da Romagnoli all'interno dell'area di rigore finisce a lato.

Gattuso risponde con gli ingressi di Cutrone e Castillejo: Patrick in contropiede sfiora il 2-0 facendo la barba al palo. E' l'ultima emozione fino al triplice fischio finale, che permette ai lombardi di poter esultare e sperare ancora nella qualificazione alla .

I GOAL

35' CALHANOGLU 0-1 - Traversone dalla fascia destra di Suso e spizzata di testa del turco che si infila all'angolino dove Lafont non può arrivare.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 0-1

Marcatori: 35' Calhanoglu

FIORENTINA (4-3-3): Lafont 6.5; Laurini 5.5 (69' Gerson 5.5), Milenkovic 6, Vitor Hugo 5.5, Biraghi 5; Dabo 5.5 (84' Norgaard s.v.), Edimilson Fernandes 5 (74' Vlahovic 6), Benassi 5; Mirallas 6, Muriel 5, Chiesa 6.5.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6.5; Abate 6, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessié 5.5, Bakayoko 6, Calhanoglu 7; Suso 7 (81' Castillejo s.v.), Piatek 5.5 (74' Cutrone 6), Borini 6.5 (88' Laxalt s.v.).

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Biraghi, Laurini, Donnarumma

Espulsi: nessuno