Fiorentina, messa in memoria di Astori ad un anno dalla scomparsa

A San Pellegrino Terme si è svolta una messa per ricordare Davide Astori ad un anno dalla morte. Presenti tutti i giocatori della Fiorentina.

È già passato un anno dalla scomparsa di Davide Astori, da quel 4 marzo 2018 che non l'ha più visto svegliarsi in camera d'albergo ad Udine, dove si trovava in ritiro prima di Udinese-Fiorentina. Gara a cui non ha mai preso parte.

Nell'ultimo turno di Serie A ci sono stati omaggi in tutti i campi: al minuto 13 - il suo numero - è apparsa l'immagine di Astori sui maxischermi, accolta dagli applausi del pubblico e, nel caso di Ilicic durante Atalanta-Fiorentina, dalle lacrime di commozione.

A San Pellegrino Terme, paese natale dello sfortunato giocatore, si è tenuta una messa a cui hanno partecipato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e Daniele Conti, ex capitano dei sardi ai tempi della militanza rossoblù di Astori, oltre a tutta la squadra della Fiorentina.

Durante l'arrivo della compagine toscana ha risuonato l'inno societario: a guidare il gruppo il dirigente Pantaleo Corvino assieme a Giovanni Simeone, Vincent Laurini e German Pezzella, quest'ultimo attuale proprietario della fascia che fu del difensore bergamasco.

Ci hai indicato la strada... sei sempre con noi pic.twitter.com/1eY1kfnYtl — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 3 marzo 2019

All'altare è stata portata una sciarpa viola poco prima dell'inizio della cerimonia officiata da Don Gianluca Brescianini che ha espresso un ricordo commosso.

"La mancanza di Davide si fa sentire, non la sua assenza: lui vive dentro ognuno di noi. Che il Signore doni la forza a tutta la sua famiglia. Il suo ricordo ci rende vivi, dobbiamo far tesoro della sua amicizia".

Tra i calciatori da segnalare la presenza di Milan Badelj (ora alla Lazio, divenuto capitano della Fiorentina subito dopo la morte di Astori) e dell'empolese Luca Antonelli.

Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente, annunciando novità per onorare la memoria di Davide.