Fiorentina, le maglie da trasferta: dedicate ai quattro quartieri di Firenze

Quattro maglie da trasferta che sanno di storia e tradizione. La ha presentato oggi i kit away per la prossima stagione, dedicati ai quattro quartieri della città di Firenze.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le maglie sono monocolore, ognuno a rappresentare una parte della città: il verde simbolo di San Giovanni, il rosso di Santa Maria Novella, il bianco di Santo Spirito e l'azzurro di Santa Croce.

Oltre ai colori, le maglie hanno anche altri due richiami alla storia di Firenze: ogni maglia ha il simbolo del proprio quartiere e il Saluto alla Voce, in più su tutte le maglie c'è il tricolore viola, bianco e rosso, simbolo della città.

"I kit gara away 2019/2020 rappresentano ancora i 4 colori dei quartieri storici: Verdi di San Giovanni, Rossi di Santa Maria Novella, Bianchi di Santo Spirito e Azzurri di Santa Croce. Le maglie hanno un design pulito ed elegante, con una trama sul petto che ricorda la forma di un’armatura e richiama la tradizione e la forza del calcio in costume. Sul fianco è presente il tricolore viola, bianco e rosso, colori della città di Firenze; in basso su ciascuna maglia è rappresentato il rispettivo simbolo del Quartiere ed è impresso il Saluto alla Voce".