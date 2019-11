Fiorentina-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina affronta il Lecce nell'anticipo serale del 14° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella sfida il di Fabio Liverani nell'anticipo serale del sabato della 14ª giornata di . I toscani sono decimi in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, e cercano di rilanciarsi per avvicinare la zona europea, i salentini occupano il 17° posto con 11 punti e un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, e cercano punti pesanti in trasferta in chiave salvezza.

Segui Fiorentina-Lecce in diretta streaming su DAZN

Nei 13 confronti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei viola, questi ultimi conducono con 7 vittorie, 3 pareggi e 3 affermazioni giallorosse. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani è il grande ex della partita, avendo disputato 64 presenze e segnato un goal nel massimo campionato (il suo ultimo in assoluto) con la maglia viola.

I giocatori del Lecce sono quelli che sono stati saltati in dribbling più di quelli di qualsiasi altra squadra in questo campionato (156 volte), mentre i 20 goal subiti dai viola in 13 giornate costituiscono un primato negativo da quando la Fiorentina è tornata in Serie A nella stagione 2004/2005.

I toscani hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte di fila nelle ultime 4 giornate, i pugliesi invece hanno collezionato 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate.

Gaetano Castrovilli, Erick Pulgar e Nikola Milenkovic sono i migliori marcatori della Fiorentina con 3 goal segnati ciascuno, mentre Marco Mancosu è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 5 reti, di cui 4 su calcio di rigore. Segnando una tripletta da subentrato nell'ottobre 2011 quando giocava con il , Kevin-Prince Boateng, attualmente in forza alla Fiorentina, ha realizzato contro il Lecce la sua unica marcatura multipla in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Lecce

Fiorentina-Lecce Data: 30 settembre 2019

30 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FIORENTINA-LECCE

Fiorentina-Lecce si disputerà la sera di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 27° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo serale del sabato Fiorentina-Lecce. La partita sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Fiorentina-Lecce sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno vedere Fiorentina-Lecce in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, per un massimo di 6 e di 2 in contemporanea. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare la app, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Montella non ha convocato Chiesa per una leggera infiammazione all'adduttore. Al posto della punta spazio nuovamente al giovane talento Vlahovic accanto a Ribery. A centrocampo sulla destra Lirola dovrebbe tornare dal 1' al posto di Venuti, mentre a sinistra ci sarà Dalbert, con Badelj in regia e Pulgar e Castrovilli mezzali. In difesa la frattura allo zigomo ha messo k.o. capitan Pezzella: al suo posto dovrebbe essere Ceccherini a completare la linea a tre con Milenkovic e Caceres davanti al portiere Dragowski.

Tanti giocatori indisponibili per Liverani: Lapadula è squalificato, mentre i vari Meccariello, Mancosu, Majer e Falco, seppur convocati, non sono ancora al 100% e saranno risparmiati in vista dell'impegno in Coppa contro la . In attacco potrebbero così rivedersi dal 1' Babacar, pienamente recuperato, e Farias, fra i migliori in campo contro il . Sulla trequarti è probabile la conferma dell'ucraino Shakhov, mentre a centrocampo Tachtsidis sarà il playmaker, con Petriccione e Tabanelli interni. Fra i pali ci sarà Gabriel, in difesa linea difensiva classica con Rispoli e Calderoni terzini e Lucioni e Rossettini a comporre la coppia centrale.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Babacar, Farias.