Fiorentina-Lazio Primavera dove vederla: Rai o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finale di Coppa Italia Primavera, Fiorentina contro Lazio: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

FIORENTINA-LAZIO PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Lazio Primavera

Fiorentina-Lazio Primavera Data: 28 aprile 2021

28 aprile 2021 Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Sportitalia

Sportitalia Streaming: Sportitalia

In attesa di capire chi sarà a trionfare in campionato, è ora della finalissima della Coppa Italia Primavera. Di fronte per alzare il trofeo la Fiorentina e la Lazio, giovani che si sono distinti negli ultimi mesi fino ad agguantare la possibilità di vincere la coppa giovanile.

La Fiorentina è reduce da due successi di vila nella Coppa Italia Primavera, che ha portato i viola ad essere la terza squadra con più trofei (cinque) dietro alle sole Inter e Torino. Anche la Lazio si è distinta in passato con tre medaglie d'oro, con il bis tra 2014 e 2015.

Allenata da Alberto Aquilani, la Fiorentina ha superato Genoa e Juventus rispettivamente nei quarti e in semifinale, mentre la Lazio ha avuto la meglio sul Cagliari e il Verona, in entrambi i casi però solamente dopo i tempi supplementari.

Una gara quella tra la Fiorentina e la Lazio di Menichini che sarà in onore dello sfortunato Daniel Guerini, giocatore biancoceleste con un biennio in viola tra il 2018 e il 2020 scomparso prematuramente lo scorso marzo. Comunque vada in campo, gli ex compagni lo ricorderanno con affetto.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Fiorentina-Lazio Primavera: dalle notizie sulle formazioni fino a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-LAZIO PRIMAVERA

La finale di Coppa Italia Primavera si giocherà mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 18. Appuntamento allo Stadio Tardini di Parma: non ci saranno tifosi causa restrizioni anti-coronavirus.

Fiorentina Primavera-Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia: per seguire la finale di Coppa Italia Primavera basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. O sul 560 per quanto riguarda l'HD.La finale di Coppa Italia Primavera disponibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'App ufficiale o utilizzando la piattaforma SI Smart. Fiorentina-Lazio potrà così essere seguita su tv, cellulare o computer.

FIORENTINA (4-2-3-1): Brancolini; Frison, Fiorini, Giordani, Ponsi; Amatucci, Krastev; Gentile, Agostinelli, Toci; Spalluto

LAZIO (4-3-1-2): Peruzzi; Floriani, Armini, Franco, Ndrecka; Czyz, Bertini, Marino; Shehu; Moro, Castigliani