Fiorentina-Lazio, espulso anche Vavro: "Provocazione nei confronti dei tifosi viola"

Non solo Ribery, come evidenzia il giudice sportivo, dopo la gara del Franchi rosso anche per Vavro: "Provocato un ulteriore clima di tensione".

Ranieri, espulso per doppia ammonizione. Ribery, espulso in seguito allo spintone nei confronti dell'assistente Passeri. E sì, anche Denis Vavro della . Non lo sapeva nessuno, è stato annunciato dal giudice sportivo a margine della solita nota di squalificati post-turno di .

Vavro, rimasto in panchina per tutta la gara del Franchi contro la , avrebbe provocato i tifosi di casa prima di entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi. Ad accorgersi del comportamento dell'ex Copenaghen, il quarto uomo Piccinini.

A spiegare quanto accaduto, in un comunicato, lo stesso giudice sportivo Mastrandea:

"Per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Acquistato nel calciomercato estivo per rinforzare la difesa, Vavro non è riuscito a trovare spazio da titolare fin qui con la maglia della Lazio: appena 62 i minuti giocati fin qui in Serie A contro e , rimanendo di fatto in panchina per tutte le ultime cinque gare.

Inzaghi l'ha comunque scelto come titolare in , dove non ha saltato nemmeno un minuto contro , e Cluj: tre gare in cui il 23enne slovacco non è stato esaltante, alla pari dei suoi compagni.

Sarebbe potuto scendere in campo nel turno infrasettimanale contro il per far riposare i titolari, invece nulla da fare: tornerà a disposizione per la gara esterna contro il in cui, a meno di sorprese, saranno i soliti titolari di campionato a scendere in campo dal primo minuto. Occasione persa.