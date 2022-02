Fiorentina-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Lazio

Fiorentina-Lazio Data: 5 febbraio 2022

5 febbraio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 24ª giornata parte col botto, proponendo la sfida tra Fiorentina e Lazio. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave europea, con le due squadre appaiate a quota 36 punti e con due lunghezze di svantaggio dalla Roma sesta in classifica.

La Fiorentina è stata una grande protagonista del mercato invernale, sia in entrata che in uscita. Da citare innanzitutto la cessione monstre di Vlahovic alla Juventus ma, per colmare il vuoto lasciato dal serbo, la dirigenza ha vestito di viola Jonathan Ikoné, Krzysztof Piatek e Arthur Cabral (prelevati rispettivamente da Lille, Hertha Berlino e Basilea).

Decisamente meno scoppiettante è stato il mercato invernale della Lazio. I biancocelesti hanno tesserato il difensore Dimitrije Kamenovic (acquistato a luglio, ma non inserito in squadra subito per problemi burocratici) e l’attaccante dello Sporting Lisbona Jovane Cabral. Mercato misero in entrata, mentre in uscita da registrare le cessioni di numerosi esuberi e il passaggio del deludente Vedat Muriqi al Maiorca.

Il bilancio delle sfide tra Fiorentina e Lazio pende dalla parte dei biancocelesti con 65 vittorie, contro le 52 della Fiorentina e i 43 pareggi. Nel girone d’andata ha prevalso la squadra di Sarri per 1-0, grazie al goal decisivo messo a segno da Pedro al 52’.

Queste e molto altro nelle righe successive riguardo a Fiorentina-Lazio: dalle formazioni scelte dai due allenatori a come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-LAZIO

La sfida tra Fiorentina e Lazio andrà in scena sabato 5 febbraio 2022, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-LAZIO IN TV

Con l’abbonamento a DAZN, sarà possibile godersi le emozioni di Fiorentina-Lazio. Avendo una moderna smart tv, basterà accedere all’apposita app, mentre per vedere la partita su un televisore non di ultima generazione sarà necessario collegarlo a determinati supporti. Nello specifico, dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box oppure console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5.

In alternativa c’è anche la possibilità di vedere il match in tv grazie all’abbonamento a Sky, sintonizzandosi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite).

FIORENTINA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

DAZN dà la possibilità di seguire i suoi eventi in streaming, accedendo al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricando l’app per smartphone e tablet. Stesso discorso per Sky, che propone per i medesimi dispositivi il servizio Sky Go.

Una terza alternativa è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky che consente la visione delle partite di Serie A attraverso il pacchetto ‘Sport’.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia scelta da DAZN per commentare Fiorentina-Lazio è composta da Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin, mentre Sky ha affidato il racconto del match a Federico Zancan come prima voce e a Luca Marchegiani per il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL non mancherà il racconto di Fiorentina-Lazio con la consueta diretta testuale: tutto in tempo reale, dalle formazioni ufficiali al fischio finale dell’arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO

Italiano dovrebbe confermare dal primo minuto i nuovi acquisti Ikoné e Piatek, con Saponara in vantaggio su Gonzalez per completare il tridente offensivo. In mediana, oltre a Bonaventura e Duncan, Torreira appare avanti nel ballottaggio con Maleh. Davanti a Terracciano, difesa a quattro come Venuti e Biraghi sulle fasce mentre la coppia Milenkovic-Martinez Quarta al centro.

Sarri schiera un 4-3-3 speculare a quello della Fiorentina, che non può contare sull’infortunato Acerbi. Il centrale verrà sostituito da Patric, in una difesa posta davanti s Strakosha con Luiz Felipe come altro elemento al centro mentre Hysaj e Marusic nel ruolo di terzini. Cataldi metronomo in mediana, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (in vantaggio su Basic) ai suoi lati. Tridente con Felipe Anderson, immobile e Zaccagni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Saponara.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.