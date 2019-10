Fiorentina-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida la Lazio nel posticipo domenicale dell 9° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La sfida del Franchi fra la di Vincenzo Montella e la di Simone Inzaghi, che sarà il posticipo domenicale serale, chiude la 9ª giornata di . Le due formazioni sono appaiate a quota 12 punti all'8° posto in classifica con un cammino per entrambe di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e puntano a migliorare la loro posizione.

Sono 70 i precedenti in Serie A disputati in casa dei viola e vedono una prevalenza a livello statistico dei padroni di casa con 32 successi, 20 pareggi e 18 affermazioni biancocelesti. Negli ultimi 17 incroci fra le due formazioni, solo 2 di questi sono terminati in parità, incluso il match dell'ultimo campionato (1-1). In caso di successo, i gigliati allungherebbero a 3 gare la striscia vincente interna.

La squadra di Montella è quella che sfrutta meglio i calci piazzati nel torneo: bel il 58% dei suoi goal (12), infatti, sono arrivati da palla inattiva. Per quanto riguarda invece i capitolini, che sono reduci da un nuovo k.o. in contro il a Glasgow, la partenza nelle prime 8 gare del torneo è la loro peggiore dalla stagione 2013/2014, quando chiuse in 9ª posizione.

Sarà sicuramente una partita dal sapore particolare per Martin Caceres, il difensore uruguayano ora in forza alla Fiorentina ed ex giocatore della Lazio. Il sudamericano ha realizzato il suo primo goal in Serie A contro i biancocelesti nel settembre 2009 quando indossava la maglia della , inoltre ha firmato la sua ultima rete nel torneo lo scorso aprile quando giocava con i capitolini proprio al Franchi contro la sua attuale squadra.

Il cileno Erick Pulgar, con 3 goal tutti su calcio di rigore, e il bomber Ciro Immobile, sono i migliori marcatori delle due formazioni. Nel caso in cui andasse a segno contro i toscani, l'attaccante napoletano della Lazio raggiungerebbe nella classifica cannonieri all-time del club al 4° posto niente meno che Giorgio Chinaglia con 77 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-LAZIO

Fiorentina-Lazio si disputerà la sera di domenica 27 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 141° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo domenicale serale Fiorentina-Lazio , che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà supportato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire il posticipo Fiorentina-Lazio anche in diretta attraverso Sky Go . La gara sarà dunque visibile su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti.

Montella non intende cambiare la squadra che gli ha regalato risultati positivi nelle ultime settimane e punterà dunque sullo stesso undici visto all'opera nelle ultime giornate di campionato. In attacco il francese Ribery farà coppia ancora una volta con Chiesa. A centrocampo sulle corsie laterali agiranno Lirola a destra e Dalbert a sinistra, con Badelj in cabina di regia e Pulgar e Castrovilli mezzali. Fra i pali il polacco Dragowski, davanti a lui una linea difensiva a tre con Milenkovic, capitan German Pezzella e l'ex Caceres.

Anche Simone Inzaghi, dopo aver fatto ampio ricorso al turnover in Europa, dovrebbe puntare sulla sua formazione tipo. Davanti al portiere Strakosha, dunque, la difesa a tre sarà composta da Luiz Felipe (favorito su Patric), Acerbi e Radu. A centrocampo Marusic e Lulic saranno i due esterni, con Lucas Leiva playmaker e Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni. In attacco tornerà dal 1' Immobile al posto di Caicedo e farà coppia con 'El Tucu' Correa.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile