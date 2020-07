Fiorentina ko, Pradè scuote Chiesa: "Bisogna dimostrare sul campo"

Il ds della Fiorentina furioso: "Tutti dicono che siamo pieni di talenti, dimostriamolo tirando fuori gli attributi, il presidente è molto deluso".

Una prestazione totalmente da dimenticare per la , crollata in casa sotto i colpi del e più che mai in una situazione preoccupante di classifica. Il direttore sportivo Daniele Pradé ha mandato un chiaro messaggio ad alcuni membri della rosa.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente viola prova a scuotere coloro che da tempo sono considerati i principali 'uomini mercato' del club. Il messaggio, neanche troppo velato, sembra soprattutto rivolto a Federico Chiesa, autore ieri dell'ennesima prova incolore:

"Per loro tutti parlano di situazioni incredibili e affari sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più. Così non esiste. Tutti dicono che siamo pieni di talenti: dimostriamolo tirando fuori gli attributi".

Pradè invita poi l'intera squadra a mostrare un atteggiamento ben diverso nelle prossime uscite dal punto di vista della carica agonistica: