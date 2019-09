Fiorentina-Juventus, le pagelle: Ribery disegna calcio, Ronaldo in ombra

Ribery è il migliore in campo assieme al giovane Castrovilli. Male invece Bernardeschi, mentre Ronaldo non incide. Szczesny, che brividi coi piedi.

RIBERY 7: Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose della compagine viola. La condizione non è ancora delle migliori, ma la tecnica non si discute. Insomma, è uno di quelli che vede il calcio prima. E che calcio.

CASTROVILLI 7: Il percorso di crescita prosegue nel migliore dei modi. Sa fare tutto e bene, profondendo anche grande personalità. Il modo migliore per diventare uno dei beniamini del Franchi.

CACERES 7: Tra gli ex di giornata, fa sentire tutta la sua fisicità sugli attaccanti bianconeri. Buone o cattive, la sostanza non cambia: dalle sue parti non si passa.

SZCZESNY 5: Insolitamente insicuro in fase di costruzione, rischia di combinarla grossa in più circostanze. Si riscatta con un paio d’interventi provvidenziali.

BENTANCUR 6: Subentra al posto dell’infortunato e dispensa geometrie. Il tutto, non tirando indietro la gamba. Elogiato da Sarri nella conferenza della vigilia, ha tutto per provare a scalare le gerarchie.

RONALDO 5.5: Non vive un sabato semplice, affatto. Dalle sue parti passano poche occasioni. Ma, complessivamente, dimostra di non avere tanta benzina. In definitiva, anche lui è umano e ora ne abbiamo le prove.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 7, Pezzella 7 (82’ Ceccherini s.v.) , Caceres 7; Lirola 6.5, Pulgar 6.5, Badelj 6.5, Castrovilli 7, Dalbert 6.5; Chiesa 6.5, Ribery 7 (69’ Boateng 6). Allenatore: Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 5; Danilo 6 (60’ Cuadrado 6), Bonucci 6, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6; Khedira 5.5, Pjanic 6 (44’ Bentancur), Matuidi 6; Douglas Costa s.v. (8’ Bernardeschi 5), Ronaldo 5.5, Higuain 5.5. Allenatore: Sarri